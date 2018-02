Image copyright Getty Images

Today 13 February, President Biya don blow e number 85 candle for dis world

As e celebrate e born day today, President Biya bi take power from Amadou Ahidjo for 6 November 1982, and e don don rule kontri for 35 years.

Na so birthday wishes di pour laik water and Brenda Biya dey among de first pipo weh wish e (papa) president happy birthday.

"Helep me wish happy birthday to loving papa, protector and great Lion", Brenda don tweet.

Skip Twitter post by @brendabiya Aidez-moi à souhaiter un joyeux anniversaire à un père aimant protecteur et un grand lion. Et par la même occasion une joyeuse St Valentin à des parents magnifiques. Que le seigneur vous grade et vous accorde sa grâce. ❤️🔥. pic.twitter.com/Wg8QpPsHmt — brenda biya (@brendabiya) February 13, 2018

Some pipo check say president don over stay for power and but e party member dem don di mobilise for put for 2018 election.

University don, John Ako say de birthday concern only president as person, e no get anything for do with de kontri.

But e lament say, "For 35 years weh president dey power, na so-so anarchy, dictatorship, inhuman killing, assassination and prisoner for conscience di show".