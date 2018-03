Wednesday 28 February 2018 don become special day for di history of Nigeria, but na di art industry dey jolli-jolli pass as di first Nigerian painting don sell for £1.2mn.

'Tutu' na di name of di painting wey Igbo artist Ben Enwonwu do for 1973 wey don become hotcake for all over di world.

But one person leg wey no touch di ground for di Lagos side of di auction na di real Tutu herself.