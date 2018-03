Image copyright Alkasim Bala Image example Students of Dapchi after di militants attack dia school.

Tori wey dey reach di BBC be say dem don find di Dapchi school girls wey dem kidnap.

E pass 100 girls wey Boko Haram kidnap from one secondary school.

As e be so, di tori be say di militant group drop di girls for di town dis morning and den dey vamoose comot.

Nigeria Government never talk anything for di mata.