Naomi Campbell and presido Buhari dey make Nigerians wonder

Image copyright Nigeria Presidency Image example Presido Buhari don end im two day visit to Lagos State

Nigeria presido Muhammadu Buhari on Friday as part of im visit to Lagos State, waka reach di Eko Atlantic City wey dem dey build for di state.

But wetin Nigerians for social media dey wonder about, na how ogbonge British model Naomi Campbell take show for di event.

Dem ask who invite her,

even musician Ruggedman no know.

Dis na how di presidency take capture am:

but pipo still get question.

Di Eko Atlantic City Project na city wey dem dey build from land wey dem collect from di Atlantic Ocean. Wen dem complete am, at least 250,000 pipo go live there.

Some oda pipo wey follow for di waka as di presido go di area na APC leader Bola Ahmed-Tinubu, Minister of Information, Culture and Tourism, Lai Mohammed, di Lagos State govnor Akinwunmi Ambode.

Oga Buhari don end im waka for Lagos and im don return to Abuja, di country capital.