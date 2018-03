No be Buhari invite Naomi Campbell - Presidency

Image copyright Nigeria Presidency Image example Dem look veri happy wen dem snap dis picture for Eko Atlantic City on Friday

Nigeria presido Muhammadu Buhari say no be am invite Naomi Campbell for di opening of di Eko Atlantic City for Lagos on Friday.

Person wey dey help di presido do tins wey concern new media, Bashir Ahmad, na im talk dis one for Twitter. Im say na jam oga presido and di British model, jam for di event.

E no dey clear wetin make am to come out to talk who invite who, but e be like say na dis tweet from di model:

Oga Buhari bin enter Lagos on Thursday for two days waka. On Friday, im carry waka enter di Eko Atlantic City Project wey di Lagos State government dey build.

Buhari don return to Abuja, but pipo for social media still dey wonder how di model take waka reach front for di event, to shake presido hand.

Dis user be like say im get di answer.