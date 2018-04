Davido, Wizkid, Simi, Olamide dey drag for Headies 'Artiste of di year'

Image copyright Getty Images Image example Davido na ogbonge multiple award winning Nigerian musician

Afro beat singers Davido, Wizkid, Simi and Olamide tanda gidigba on top di list of pipo wey dem don nomonate to win di 2018 Headies Artist of di Year Award.

Di headies wey dem bin dey call Hip Hop World Awards na music event wey dey recognize ogbonge musicians for di Nigerian music industry every year.

Dis go be di number 12 award ceremony and e go take place on May 5.

Dis year, na 77 pipo na im dey drag for awards for di 25 different category dem.

Davido dey lead with six nominations while Wizkid di Starboy dey back wit Olamide and Simi wit five nominations but four of dem go follow drag for di 'Artiste of di year' award.

Dis year, di organiser unveil new category like 'Di Viewer's Choice Award' and 'Best Performer' for di event wey go happen on 5 May for di Eko Hotel for Lagos, Nigeria.