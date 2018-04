Why we arrest senator Dino Melaye - Police

Image copyright @dinomelaye (Instagram handle)

Nigeria Police don tok say di reason why dem arrest Senator Dino Melaye for Abuja International airport on Monday, na because im dey Interpol wanted list.

ASP Istifanus Sunday Bako, wey bi talk-talk person for Police Zone 7, Abuja tell BBC News Pidgin say dem arrest di senator for di airport because im dey Interpol wanted list and im no suppose travel out of Nigeria.

Bako say as di Senator wan travel, e be like say im wan run commot for Nigeria.

Senator Melaye wey don dey face plenti yawa wit police, write for social media dis morning say police don arrest am.

Im no tok wia dem carry am go.

Police bin declare di senator wanted for accuse say im carry gun give two suspected criminals wey dey dia domot for Kogi state.