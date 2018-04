Image copyright Commonwealth of Australia

Tori wey dey circulate for local media for Nigeria say explosion don happen for di house of Nnia John Nwodo for Enugu state.

Nwodo na di President-General of Ohanaeze Ndigbo, di group wey dey represent Igbo pipo wey dey south east of di kontri.

E neva clear wetin happen but Daily Sun report say na bomb dem throw inside di house.

Di explosion destroy some part of di house and e shatter di ceiling and window.