Nigeria corruption police - Economic and Financial Crimes Commission (EFCC) say dem don arrest 12 pipo wey dem suspect say dey do yahoo-yahoo for Lagos state.

Dem arrest di suspects afta dem raid Club 57, one club for di Ikoyi area of di state.

EFCC say di suspects abandon dia fine-fine cars run, but same dem seize 10 cars for di operation.