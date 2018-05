Why IPOB wan make Igbo pipo sidon for house for May 30

Image copyright Getty Images Image example Di group say make nobodi tell dem how dem go take mourn dem dead pipo

Indigenous Pipo of Biafra (IPOB) tok say why dem wan make dem pipo sidon for house for May 30 be sake say dem wan honour dem pipo wey die for Nigeria/ Biafra civil war wey happen from 1967 reach 1970.

Local media Punch Newspaper report say IPOB tok tok person wey Be Emma Powerful tok say di event wey dey happen evri year go dey special dis year sake say dem don include oda events like church service and prayer for all dem members wey die during dem rally for nigeria.

Dem tok say dem wan make pipo for oda states wey herdsmen kill dem pipo follow dem do di sidon for house order.

Goment for Nigeria bin don tok say IPOB na illegal group for di kontri.

Police for some parts of Nigeria don already begin dey warn di group say make dem no come cause any wahala wey go disturb peace for di nation.

For eastern part of Nigeria, IPOB members dey share flyers for road dey tell pipo say make dem no comot for dem house for May 30.

Some groups for di knotri don condemn di order say e no good for di nation.

See wetin some of dem members dey tweet.