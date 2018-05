Image copyright Punch Image example Gbadebo Wale Aboderin don die

One big tree for Nigeria media don fall down.

Gbadebowale Wayne Aboderin, di Chairmo of Punch Newspaper Nigeria Limited, die on Wednesday.

E bin die afta im get heart surgery. Im age be 60 years at di time wey im die.

Before im die, e bin also dey as Chairman of Punch Commercial Printing Limited and Lukahed Properties Limited.

Na im wife Titilayo and im two pikin Nicole and Cherelle dey survive am.