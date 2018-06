Image copyright officialRasKimono/Instagram Image example 🎵'Ayaga Yaga Yaga Yo oho...'🎵 na one of di popular songs im be sing for 1990s.

Nigerian reggae artiste Ras Kimono don die.

Di 60 year old reggae artiste wey im real name na Ukeleke Onwubuya die for Lagos on Sunday afternoon.

One close friend of Ras Kimono family na im confam di singer death give BBC Pidgin.

'No bodi fit tok now' na wetin pesin wey answer im wife Efe Kimono phone, tok wen BBC Pidgin call to know how e die.

Tori be say e die for one hospital for Lagos.

As tori of im death land pipo begin tok about di Asaba born singer for social media.