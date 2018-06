Image copyright Nigeria Presidency Image example Presido Muhammadu Buhari bin send di budget give National Assembly for December 2017.

Nigeria Presido Muhammadu Buhari don sign di kontri 2018 spend money plan alias budget.

Presido Buhari sign di 8.612 trillion naira budget on Wednesday afternoon for Aso Rock Abuja.

' As e be so I dey concern about some of di changes wey National Assembly make on top di spend moni plan I give dem. Di logic wey make constitution allow Executive tp prepare di spend moni na say di Executive sabi & fit make policies & projects.' na wetin di Nigeria presido tok as im sign di budget.

Lawmakers approve di budget for May send am give Buhari six months afta di president bin submit di spend moni plan for December 2017.