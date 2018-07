Image copyright Getty Images Image example Nigeria ambassador to Russia, Professor Steve Davies Ugbah dey tok to some of di fans before dem fly back to Abuja

Nigeria goment don send aeroplane go cari di ova 150 Nigerians wey hook for Russia afta di 2018 World Cup come back di kontri.

Di football fans dey use Ethiopian airline wey cari dem from Moscow, Russia capital and dem go touch down for Abuja, Nigeria capital for evening.

Nigeria Ministry of Aviation agree to bring di fans back afta President Muhammadu Buhari sama dem order.

Na di Nigeria Embassy for Russia organise di movement of di fans from wia dem maintain for Moscow go di airport.

Tok-tok pesin for di Nigerian foreign ministry, Tope Elias-Fatile say di, ''Nigeria embassy for Moscow, na dem make arrangement for chop chop and wia to sleep for di stranded Nigerians for Moscow and dem torchlight di movement of di fans from ground to air.''

Tori pipo tok say dem suppose land dia fatherland latest by 8pm for Friday, five days afta di end of di World Cup.