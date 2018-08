Image copyright SINA ỌMỌ IYA SINA Image example Di building dey valued at 800 million naira

Popular gospel musician, Yinka Ayefele dey lament how goment for Oyo State, southwest Nigeria, cari bulldozer go demolish im building early Sunday mormor.

Goment say di building dangerous and na 'public nuisance' because e dey close to expressway but di musician believe say na politics.

Ayefele dey claim say na because di radio station, Fresh FM, wey dey inside di building, no pally wit di goment.

E say na di Commissioner of Information and Culture, Toye Arulogun, dey press for di demolition.

But oga Arulogun tell BBC Yoruba tori pesin Busayo Akogun say e no get dat kain power, say dem don dey warn Ayefele tey-tey.

For 2012, goment bin demolish one wall of di building wen dem bin wan increase di expressway.

Pipo for social media no too believe goment reason as dem don dey comot to yab dem say why dem go do dat kain tin