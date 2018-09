Image example Pipo don dey ask weda dem get plane at all wey dem dey plan use

Federal goment don suspend everitin wey concern di National Carrier, Nigeria Air.

Minister of State Aviation, Senator Hadi Sirika tok dis one for Abuja on Wednesday wen im tok wit tori pipo.

Oga Sirika wey no give any reason why dem dey suspend am, say di federal goment take di decision for di federal executive council meeting.