Ogbonge Nigerian rapper Olamide don sign Picazo enta im record label, YBNL.

Di young Nigerian boy, Picazo bin trend well-well for social media afta plenti pipo begin share video of am wia im dey spit bars for Yoruba.

Pipo hapi well-well as Olamide sign di young boy

Di video too burst pipo head sotay like play like play, Olamide sef see di video come sign di boy to im record label on Sunday night.

Some pipo wey dey happy for di latest YBNL artiste begin hail am.

But some oda Nigerians no too sure about di move.