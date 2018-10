Image copyright Senator Shehu Sani/Instagram

Tori wey full ground for Nigeria be say Shehu Sani, di senator wey dey represent im pipo for Kaduna central, don run comot di ruling All Porgressives Congress, APC.

Many local tori pipo like Premium Times, Daily Trust, TheCable dey carri news on Saturday say di lawmaker don send resignation letter give APC chairman, Adams Oshiomhole.

In fact, sombori post wetin dem say be di letter wey im sama im party to say bye-bye.

Sorry, this Twitter post is currently unavailable.

Image example i

Plenti roforofo fight happun for APC primaries all ova Nigeria, plus including di one wey oga Sani contest inside for im state Kaduna.

Tori be say na di lawmaker wey di party choose for next year election inside Kanduna central senatorial district but Kaduna govnor, Nasir el-Rufai no gree, according to im camp.

Image copyright Kaduna Government/Twitter Image example Oga el-Rufai and oga Sani no dey see eye-to-eye for Kaduna state

Oga Sani bin fashi di primary, come file appeal against di result.

Di party bin support im appeal but di candidate name wey dem forward give election body INEC na di pesin wey oga el-Rufai support.