Scrap wey pipo don troway na im dis sharp guy dey turn to beta property wey get value for Nigeria.

Dotun Popoola graduate as di overall best student for Sculpture from di Obafemi Awolowo university, Ile-Ife for Osun state for 2008 but dat one no do am. Im pursue knowledge from Nigeria go America to learn how to do ogbonge art work wit metal.

Dotun tell BBC News Pidgin say im dey go junk yard, carry scrap wey pipo don throway, join am wit oda metal wey im go bend bend wit im hand to create art.