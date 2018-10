Ochanya Ogbanje death dey provoke campaign against rape

Elizabeth Ochanya Ogbanje na di small girl wey one papa and im pikin sleep wit from wen she dey 9 years all di way till di girl reach 13 years before di girl come get VVF, die.

#JusticeforOchanya na im Nigerian activists dey use protest on top di mata.

Tori come out say dem don name street afta Ochanya Ogbanje for Otukpo