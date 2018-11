Lai Mohammed dey lie! Na we dey arrange soap go give El-Zazaky for detention

Image copyright Getty Images Image example Lai Mohammed say na na N3.5 million dem tell am when e ask how much dem use feed El-Zakzaky

El-Zakzaky pipo on Thursday say na fat lief wey Nigeria minister of Information Lie Mohammed dey claim say goment dey use N3.5 million feed di Shiite leader everi month for di cell dem keep am.

'Na lie oga Lai Mohammed dey lie, in fact na pipo from Islamic Movement of Nigeria joinbodi dey even arrange tins go carri go give El-Zakzaky', Muhammad Ibrahim Gamawa wey be one oga for di Muslim group dey tell BBC News Pidgin

"Dis no be di first time im don tell Nigerians bull****"

Tori be say Alhaji Lai Mohammed, Nigeria Minister of Information, say di federal goment dey spend N3.5m everi month take feed Ibrahim El Zakzaky, di leader of Nigeria Islamic Movement wey dey dia hand.

Tori pipo Oaks TV na dem release video of press conference wit tori pipo wia oga Mohammed tok dis wan on Wednesday afta Federal Executive Council meeting.

Gamawa wey be Resource officer for IMN say im no understand wetin or who di goment dey spend N3.5 million ontop, but no be Ibrahim El-Zakzaky.

"Even di generator for di Abuja place wia dem keep am put, na we (IMN) buy am," tok Gamawa.

Image copyright AFP Image example El-Zakzaky don dey hand of Nigeria security agency DSS since 2015 without bail or release

IMN accuse goment say dem no dey treat dia leader well, say even El-Zakzaky high blood pressure melecine, goment neva give am for di past four months.

"Who ask dem to dey waste tax payers money? wen court order don sake make dem release El-Zakzaky... [Lai Mohammed] dey for Abuja dey jolly with im family inside air conditioner, no bullet dey inside im bodi," Gawama para give BBC News Pidgin.

IMN confam say Department of State Security (DSS) don move El-Zakzaky from di kontri capital Abuja, go Kaduna State but dem never grant di Shiite leader bail or release am.