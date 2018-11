Davido suppose know say Eko Atlantic no be event center

Image copyright Getty Images Image example Davido don rum abou three tours inside dis one year for world

Eko Atlantic city reply afrobeat singer Davido on Wednesday say no be true say dem no allow di singer hold im concert for dia.

Eko Atlantic city, wey be expensive area of Lagos Island put statement come one day after di Nigerian artiste blast dem for inside Twitter say di city officials refuse im request to use di place for im concert.

E follow tok say na political reasons make dem no approve im application.

Dem ansa for statement say dem bin get di artiste request for November 8 but say dem no deny am but just ask for more details on di event as dem be city and no be event centre.

Dem tok say di informate wey dem for ask na for security reasons for di pipo wey dey live for di city.

Dem follow add say Davido don already do music video for "Ji Masun" with Idowest dia for di beginning of d year.

