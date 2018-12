Cultural parade of different Nigerian tribes & cultures begin shele Boxing Day for Calabar Carnival inside Cross River state, southern Nigeria.

"Africanism" na di main topic of di 2018 carnival and di parade go see plenti cultural groups and bands showcase di different cultures wey dey Nigeria and Africa.

32 days na im di Carnival dey always last; from December 1st to January 1st evri year and plenti activities dey happun with dis period.

18 contingents from di 18 Local goment areas for di state na dem dey participate for di parade alongside 15 states for di kontri.

Image example Cross Rivers State Govnor Ben Ayade don officially open di 2018 ear edition of di Calabar Carnival parade

Di carnival don become tourist attraction for many and BBC Pidgin enta Calabar to experience di 2108 Carnival

Make you no too go far we get plenti pictures and videos for una.

See some of di foto dem: