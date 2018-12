For dis part of di world wey e be say to make sometin out of small tin hard, e still get some pipo wey dey push demsef, challenge evri, dey do beta tins.

Tunde Owolabi tell BBC Pidgin im own experience of how e take start im journey.

"I look di sneakers, look di Aso-Oke say, dis sneakers, na cloth dem take make am na," Na so e start to dey use Aso-oke do plenti plenti tins.

Video Journalist: Sarah Tiamiyu