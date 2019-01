Image copyright @DINOMELAYE (INSTAGRAM)

Tori as e dey hot be say Nigerian senator Dino Melaye don surrender to police.

As di mata be so, Melaye hand over imsef to di police afta one week wey dem tanda for im domot.

DI accuse on top im head be say im kill one policeman, but di senator deny di allegation.

We go dey bring una update as di tori dey update.