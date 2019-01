Image copyright Boo/Facebook

Social media star Boo di Pomeranian dog don die for di age of 12.

Im owners say im show sign of heart problems eva since im "best friend" - anoda dog wey im name na Buddy die for 2017.

"We believe say im heart break since Buddy leave us," na so dem write for im official Facebook page.

Boo get 16 million follower for Facebook, make TV appearance, and even release bok wey di name na Boo - di life of di world's cutest dog.

Boo and im friend Buddy don live togeda for 11 years before Buddy die for September 2017 for di age of 14.

Im owners wey come from di US, say Boo die for im sleep early Saturday morning and dem dey "heartbroken".

Dem add say "Boo, we love you wit all our heart and we go miss you until di day we meet again."