Nigeria na kontri wey no dey use religion mata play and plenti kontri pipo get respect well well for dia spiritual ogas dem.

Religion na one big factor wey fit affect di 16 February, 2019 general election for Nigeria.

As kontri pipo dey wait to vote dia next president, BBC News Pidgin waka enta streets to find out di kain influence wey religious leaders get for di life of di average Nigerian wey be Christian or Muslim, especially wen e reach election mata.

Islam and Christianity na di two main religions wey pipo dey practice for Nigeria.

Video: Sarah Tiamiyu Producer: Ogechi Obidiebube