Oga of di Indigenous People of Biafra (IPOB), Nnamdi Kanu don tell BBC why e no want make im pipo participate for di 2019 elections for Nigeria.

Inside exclusive interview wey im do wit BBC Igbo, im open mouth about plenti tins, including im proof say Nigeria president Muhammadu Buhari and im opposition Atiku Abubakar no be Nigerians, plus how im manage escape Nigeria under di nose of military pipo.