Meet dis six young Nigerians wey go dey vote for di first time eva for di 2019 presidential elections for Nigeria.

Six of dem siddon wit BBC News Pidgin to tok how dem dey ginger to vote, how e hard dem to collect dia Permanent Voters Card (PVC) and di different tins wey dem want make Nigeria next presido do for dem.

Watch wetin dem go do if di next presido do dem promise and fail.

Producer: Ogechi Obidiebube