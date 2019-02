Nigerian comedian and social commentator Freedom Okpetoritse Atsepoyi, aka Mr. Jollof dey run for House of Representative for Warri federal constituency under di African Action Congress, AAC party.

Mr Jollof wey be 31 years tell BBC Pidgin say im age na problem, im dey vex say kontri pipo wey im dey fight for dey look am with small eye based on say im dey young.