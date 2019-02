BBC Exclusive: " Dem beat me, force me to declare fake result"

One returning office (RO) Professor Ibeawuchi Izuchukwu for Nigeria electoral commission wey dey run elections, INEC, tok say dem force am to declare fake result.

Im tell BBC say na di Govnor of Imo State Rochas Okorocha do am dis strong tin.

Professor Izuchukwu wey suppose declare di results for Orlu senatorial zone/Imo West senatorial district tok say im bodi no sweet am at all as im bin check di results and see say di numbers no tally, sotay im bin wan cancel di results from dat side.

Na so BBC cari oursef tok wit Govnor Rochas Special Adviser on electronic media, Dr Ebere Nzewuji unto di mata - im say na di opposition pay di RO correct moni to dey tok dis kain tins.

'Evritin na lie' na wetin Dr Ebere Nzewuji tok.

BBC Igbo follow di mata go interview Public Relations Officer of INEC Imo state Mrs. Benson, na im she say INEC go investigate di mata wey Professor Ibeawuchi dey claim; but for INEC headquarters for Abuja, di tok-tok pesin Rotimi Oyekanmi say yes, dem bin dey hear of intimidation of adhoc staff, but dem neva hear Prof Ibeawuchi gist.

BBC Igbo also tok wit di Police Public Relations Officer (PPRO) for Imo state, Godson Orlando Ikeokwu, im say make dem call am di next day as im bin dey road but dem try call am back, im tok say e dey for meeting and e no fit tok.