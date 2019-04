Image copyright Twitter Image example Fire Service Director Rasaki Musibau

Lagos state Fire service Director Rasaki Musibau don regain im freedom togeda wit six oda pipo wey jaguda pipo kidnap.

Tok-tok pesin for di Police command confam di tori to BBC Pidgin say dem rescue Mr Musibau on Tuesday night by 11:45pm.

Na on Saturday, April 6 na im dem gbab Mr Musibau and di six pipo for Ketu-Ereyun, Ikorodu, Lagos state South West, Nigeria.

On di qweshion weda dem pay ransom, Mr Elkana say dem no dey negotiate wit kidnappers and di operation still dey go on to search di creek, forest around dia to face di jaguda pipo.

Meanwhile di di Fire Service oga and di odas don rejoin dia family