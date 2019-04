President Buhari dey travel go UK for 10 days private waka

Image copyright Bayo Omoboriowo Image example Na London President Buhari dey usually go wen im wan see im doctor, but dis time na private waka dey carri am enta

Nigeria Presido Muhammadu Buhari dey travel go UK on Thursday for personal waka.

For statement wey im tok-tok pesin Femi Adesina release, im say di Nigerian presido go first enta Borno state for northeast of di kontri to commission some projects before im go jet go UK.

On Wednesday, di presido bin dey Lagos for southwest of di kontri, wia im commission some projects.

Oga Shehu add say di presido go return to Nigeria on 5 May 2019.

For 2017, President Buhari spend many months for UK wia im go for treatment for sickness wey nobodi know.

Dis im private visit to UK dey come one day afta im Minister of Labour and Employment say doctors wey dey leave Nigeria dey free to do so, as di kontri get surplus. Di Nigeria Medical Association bin respond say na because those wey dey goment fit go abroad for treatment wen small thing do dem, na im make di minister dey yan opata.