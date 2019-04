Central Bank don bring solution to your doti naira notes

Image copyright Twitter/@siunit1952 Image example Of all di notes, 100 naira na im doti pass for circulation

Nigeria Central Bank CBN don start new policy wey dem wan use comot all di doti moni wey dey area.

Dis one mean say dem go replace all di doti naira notes wit new ones according to di CBN Director of Currency Operations madam Priscilla Eleje.

"If you get tia-tia moni, doti moni, carri am go bank, dem go replace am for you. But if dem no gree, report dem to central bank," na so madam Eleje tok.

Di new policy go require anybodi wey get doti naira notes to carri dem go bank so dat bank go replace am while CBN on dia own go make sure say dem dey supply clean notes to banks wey dem go dey give out to pipo.

Tok-tok pesin of CBN Isaac Okoroafor say di new policy go help stop counterfeiting of Nigeria naira and help make evribodi get only clean-clean naira notes.

"Di policy dey start on Tuesday and evribodi wey get di doti notes fit go change am today," na wetin Okoroafor tok.

Central Bank say dem dey ready measures wey dem go use punish banks wey no gree replace doti naira notes and di ones wey give pipo old bad naira notes.

How di policy go affect you