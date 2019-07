Image copyright Amanana Oyu-Okoyen Image example Radio Bayelsa as di fire dey burn

Radio Bayelsa don shut down afta early morning fire burn some parts of di station for south-south Nigeria.

Chairman of di Nigerian Union of Journalists (NUJ) for di state Samuel Numonengi confam to BBC Pidgin say di fire wey start from di transmitter room spread enta di studio, destroy tins dia.

According to am, na cleaner wey come work na im see di fire raise alarm before Fire Service come start to dey quench di fire.

Image copyright Amanana Otu-Okoyen Image example Pipo dey run comot office as di fire dey burn

Commissioner for Information of di state Daniel Iworiso-Markson tell BBC Pidgin say di fire affect di lve studio, recording studio and di accounts department.

Image copyright Amanana Otu-Okoyen Image example Fire dey burn for Radio Bayelsa

Di commissioner add say gofment don set up investigative panel to find out wetin cause di fire.

Nobody die for di incident.