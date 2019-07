One big fire dey burn for Ijegun, Isheri Osun area of Lagos Nigeria.

According to one resident for twitter, dem wake up to see di fire dey spread and pipo don dey panic for di area.

E never dey clear wetin cause di fire.

Tok tok pesin for di Lagos State Emergency Management Services Kehinde Adebayo tell BBC say dem dey on dia way to di place to chook eye for di mata.

We eye still dey dis tori wey just land and we go bring una more as e dey comot. Make una load di page again to see di full tori.