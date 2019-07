Image copyright Instagram

Plenti pipo for social media including celebrities don begin dey post pictures of wetin dem go look like wen dem grow old and dis fotos don make pipo dey laugh.

To get di foto of wen dem don old, pipo dey use one app wey dem call FaceApp to join dis new trend wey dem call FaceApp challenge-wey don go viral for Instagram, Twitter and Facebook.

Out of all di different versions of face(young, old, female, male etc) wey di app dey give, na di feature wey be 'old' dey totori pipo pass.

Some celeb wen don try to see how dem go look for old age wit dis app na; Nollywood actress Tonto Dike, Nigerian comedian Ali Baba, American rock band Jonas brothers.

Odas include Dwyane Wade, Kevin Hart, Tyrese Gibson, Christopher Brian Bridges (Ludacris), James Marsden and odas.