Fire wey start inside one boarding school for town outside di Liberian capital Monrovia, wey don kill least 23 pikin dem.

Di children bin dey sleep inside di building wey dey near one mosque wen di fire start for early mor mor on Wednesday.

Police don tell di BBC say dem still dey fine oda pipo bodi.

Liberia President George Weah don tweet im sorry message to di families wey lose loved ones.

