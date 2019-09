Obinna Simon, wey im stage name na MC Tagwaye dey make pipo for Naija plus even pipo for yonder dey laff wella as im dey copy Nigerian president, Muhammadu Buhari.

Him follow BBC Pidgin tok ontop how di character take carry am meet wit President Buhari and how pipo take dey treat am as if him na presido true true.

Hear im tori and how e take start.

Producers: Dan Ikpoyi, Usifo Omozokpea and Dooshima Abu