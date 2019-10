Car pimping for Africa

From Nigeria to Ghana, weda na car modification (pimping) or car upgrading, e dey happen and dem no dey use am play.

“Dem dey show for Tv say black pipo no fit do a lot of tins, dat no be true, because we dey fit do everytin wen e com to cars” - Sidiku

Dis yound pipo dem wan show di world say wen I come to moto mata dem sabi ever tin inside.

Di only reason why Nigeria neva ready for electric car

“You go post some of dis pictures online dem go tok say na lie” – Aina

Check as di mata dey go inside dis video.

Producer

Usifo Omozokpea