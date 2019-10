Port Harcourt 'serial killer suspect' don plead guilty to murder

Di Prime suspect for di Port Harcourt hotel serial killings Gracious David West don plead guilty to nine count charge say im kill nine girls for different hotels for Rivers State.

David West give di plea when im appear for di Rivers State High Court.

Im also plead not guilty for di charge say im attempt to kill one oda girl, Benita Etim. Im explain to court say im no get any intention to kill di girl so im just tie her keep for di chair comot.

But di presiding Judge, Justice Adolphus Enebeli enter a 'not guilty' plea for im behalf for di court records come explain say 'because of di gravity of di offence involve wey carry a death sentence, im go go trial."

West plead guilty say im kill Maureen Ewuru for Brooklyn Hotel D/Line Port Harcourt on 30 July, 2019, Jennifer Nwokocha on 14 August 2019 for Venice Hotel GRA Phase 2 Port Harcourt and Blessing Effiong for Toki Hotel wey dey Port Harcourt.

Odas im say im kill na Linda Waripa for Avery Girst House Oyigbo for 6 September, 2019, Dorcas Francis for Imperial Hotel Trans Amadi Port Harcourt on 9 September, 2019, Rose Samuel for Lasus Steve Hotel for Omoku on 12 September, 2019, Kelechi Bridget Onuoha for Pehic hotel Rumuodumanya on 13 September, 2019, Patience Hamo for Toris Guest House Bende Street Old Port Harcourt Township on 18 September, 2019 and Anthonia Ibe for TM Hotel Wimpey Port Harcourt on 27 September, 2019.

Di arraignment of di suspect bin get coma on Monday October 21 wen im first come court because im no get lawyer, since den, im don get one, Mr. Vincent Chuku.

Chuku say even though David West plead guilty to nine of di ten charges against am, na not guilty plea dem go put because na capital offence be di case so na for di prosecution to prove dia case case beyond reasonable doubt.

Im add say David West get sufficient defence wey dem go show as di case dey go on.

Di judge tok make dem hold di suspect for Port Harcourt Maximum Prison come adjourn di case to November 18, 2019 when di prosecution go open dia case.