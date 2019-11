Image copyright OTHER Image example Oga Allen Onyeama na di CEO of Air Peace airline

Allen Onyeama na di oga kpatapata of Nigeria Airlines Air peace wey start for 2013.

For September, Oga Onyeama, use im airline take carri 188 pipo return to Nigeria afta di xenophobic attack for South Africa.

Im action for di xenophobic attack make many Nigerians to hail am for social media as dia man of di year.

Wetin you need to know about di Air Peace Oga

Chairman of Airpeace Allen Onyema and Speaker of di House of Representatives Femi Gbajabiamila

Allen Onyeama from Mbosi town for Ihiala Local Government Area of Anambra State, South East region of Nigeria.

Im study law for University of Ibadan and attended Nigerian Law School between 1987/88 before dem call to bar for 1989.

Oga Onyeama get four children one girl and three boys

Di Air Peace oga name im aeroplane afta im pipo for im family. Di executive jet get Michael, dat na im papa name. One Domier 328 jet name na Helen im mama name. Di oda Domier 328 name na Ojochide wey be im wife name.

Di first four B737 get di names of im four children; Nnenna- im first pikin and daughter, Chinonso- im first son, Obinna - im second son and Ugochukwu - im last son.

Air peace dey offer passenger and charter services, across major citiy dem for Nigeria and dem dey fly to several West African kontri and Middle East.