Image copyright facebook/Okanlawon Olowu Idowu Henry

Ondo State goment don cari di pastor of Sọtitobire Miracle Centre go court on top accuse say im kidnap pikin.

Dem carry Alfa Babatunde go court for Akure, Ondo state capital, South West Nigeria on Monday, December 23.

Di pastor and four oda pipo na im dey face trial today.

Last month, pikin bin miss for im church for wia di mama wey be member bin dey worship, dis mata come make I-no-go-gree pipo burn di church dey claim say dem see di bodi of di pikin wia dem bury am for di place.

Although, police later say notin like dat.

Pastor Alfa dey face accuse say im join kidnap pikin plus accuse say im kidnap pikin.

Ou eye still dey dis tori, we go dey update una as di tori dey go on for court.