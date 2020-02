Page where you dey ,

Azonto: ‘’I dey chop fire’’

How you go describe person wey dey chop fire?

Azonto na 32-year-old fire eater for Lagos Nigeria, im start to dey chop fire six years ago afta e learn am from im friends dem wey dey act film.

One tin wey dey make pipo fear am na say, im fit use water light fire.

Im say, im neighbour dem dey fear and dem no dey gree make im touch dia pikin dem because dem no wan make im burn dia pikins.