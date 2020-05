Coronavirus lockdown: Nigeria rapper Falz take us behind di scene of im stay at home life

Nigerian rapper, actor and social commentator Falz 'the bahd guy' na di special guest ontop BBC What's New?

Falz invite BBC to see how im dey take do im tin - and how im lockdown life be inside Lagos, Nigeria.