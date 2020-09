Nigeria petrol / electricity: Lai Mohammed on how strike go cause more hardship for Nigerians

Wia dis foto come from, PIUS UTOMI EKPEI

Nigeria minister for information Lai Mohammed don beg di kontri workers make dem no do di strike action wey dem plan to start next week, say di strike go cause more affect di citizens.

Oga Mohammed tell tori pipo for Lagos on Saturday say make Nigerians dey patient wit president Buhari goment say better days dey ahead.

Workers dey prepare to start strike action plus protest on Monday 28 September sake of how goment increase of petrol price and electricity money happen for di same time all over di kontri.

Meanwhile di minister counter for one statement im release say di price of petrol for Nigeria na di lowest among kontris we dey around for west Africa.

E say di increase in petrol and electricity price wey happun di same time na "mere coincidence".

According to im breakdown, dis na how petrol dey sell for some African kontries compared to Nigeria.

Nigeria - 162 Naira per litre

Ghana - 332 Naira per litre

Benin - 359 Naira per litre

Togo - 300 Naira per litre

Niger - 346 Naira per litre

Chad - 366 Naira per litre

Cameroon - 449 Naira per litre

Burkina Faso - 433 Naira per Litre

Mali - 476 Naira per litre

Liberia - 257 Naira per litre

Sierra Leone - 281 Naira per litre

Guinea - 363 Naira per litre

Senegal - 549 Naira per litre

Di ministers also tok say Nigeria electricity tariff follow for di lowest among some African kontires

Nigeria 49.75

Senegal 71.17

Guinea 41.36

Sierra Leone 106.02

Liberia 206.01

Niger 59.28

Mali 88.23

Burkina Faso 85.09

Togo 79.88

Koko be say di kontri goment and di workers don dey do tok-tok since di new price come into effect, but e never get head. Na im make di workers dey insist say dem go begin strike on Monday if goment no reduce di price hike.