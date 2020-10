Ahmed Nuhu Bamalli: New emir of Zazzau na Magajin Gari, Nasir Ahmad el-Rufai di Kaduna Govnor don announce

Wia dis foto come from, KDSG Wetin we call dis foto, Ahmed Nuhu Bamalli, di New emir of Zazzau

Ahmad Nuhu Bamalli na di new emir of Zazzau, Kaduna Govnor Nasir El Rufai don announce.

Di govnor of Kaduna state for northern Nigeria Mallam Nasir Elrufai on Wednesday announce say immediate past Nigerian ambassador to Thailand Ahmad Nuhu Bamalli go be di new Emir of Zaria.

E go replace di late Shehu Idris wey die on 20th of September 2020 after 45 years on di throne.

Wia dis foto come from, KDSG

New Emir Bamalli bin serve as commissioner for Kaduna state under El Rufai goment.

Alh. Bamalli na di first emir from di Mallawa ruling house in 100 years, following di death in 1920 of im grandfather, Emir Dan Sidi. According to Govnor El Rufai.

Di Kaduna govnor don congratulate HRH Alhaji Ahmed Nuhu Bamalli on im appointment and wish am a successful and peaceful reign.