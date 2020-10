End Sars protest for Surulere: 'Na my driver dem shoot die for Surulere End Sars protest'

Dem no support media player for your device

End Sars protest for Surulere: 'Na my driver dem shoot die for Surulere End Sars protest'

One pesin die inside di #ENDSARS protest wey happun for Surulere area of Lagos state Nigeria on Monday.

One eyewitness, Samuel Okafor wey follow BBC Pidgin tok, say di victim na im driver, im no join di protest and dem bin dey go Ilupeju before di incident happun.