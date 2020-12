Omah Lay and Tems don dey free? See wetin we sabi afta Nigerian goment confam return

Wia dis foto come from, Twitter / Bebe Cool / Odas

Nigeria don confam say musicians Omah Lay and Tems wey Uganda charge wit offence go soon return to dia home kontri, Nigeria.

Madam Abike Dabiri-Erewa, di oga of goment agency Nigerians in Diaspora Commission (NIDCOM) na im release dis informate on Tuesday, one day afta di two musicians face one Magistrate court for di East African kontri.

Uganda Police bin don charge Stanley Omah Didia alias Omah Lay, Temilade Openyi alias Tems, plus one oda Nigerian Muyiwa Awoniyi wit offence of "negligently doing acts wey fit spread infectious diseases".

Ugandan artiste Bebe Cool enter Twitter to show court papers wey order di release of di three Nigerians - wey bin don go perform concert for di kontri.

Di document also torchlight say na one Kigo Prison dem bin keep dem put.