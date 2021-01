NIMC Registration portal: NIN enrolment centres for Lagos and Abuja

Wia dis foto come from, National Identity Management Commission

Authorities for Nigeria Identity Management Commission NIMC don release list of oda places wey pesin fit go register and get im NIN.

Dis dey come as di deadline wey goment give for linking phone numbers to NIN do dey draw near.

For statement NIMC say you MUST complete your NIN registration even if your BVN don generate NIN for you.

Dis na centres for Lagos

Wia dis foto come from, NIN

Abuja

LIST OF FCT NIN ENROLMENT CENTERS

1. STATE OFFICE

2. ABAJI

3. AMAC

4. BWARI

5. GWAGWALADA

6. KWALI

7. KUJE

8. FEDERAL SECRETARIAT.

9. NIGERIAN IMMIGRATION SERVICE.

10.FRSC ZONE 7

11. MIN OF AGRIC

12. MOGADISHU CANTONEMENT.

13. NASS

14. DSS

15. OSGF

16. INEC

17. MIN OF FOREIGN AFFAIRS.

18. DEI DEI

19. PSIN KUBWA.

20. NIPOST KUBWA

21 NOA

22. NIGERIAN CUSTOM

23. GWARINPA FHA

24. KARSHI

25. JIWA

26. DUTSE

27. MIN OF JUSTICE

28. NOUN

29. KENUJ SCH JIKWOYI

30. HIGH COURT LUGBE

31 KURUDU

32. NAT MOSQUE

33. EFCC